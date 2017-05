Spelers kunnen hun personages en vaardigheden ook naar eigen wens ontwikkelen met het gloednieuwe Zodiac Job System, een verbeterd levelsysteem waarmee spelers elk personage twee van de twaalf FINAL FANTASY-jobs kunnen toewijzen, voor meer aanpassingsvrijheid dan ooit.

In FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE worden spelers verplaatst naar de prachtige wereld van Ivalice, waar magie alom tegenwoordig is en luchtschepen de hemel vullen. Het koninkrijk Dalmasca ligt in puin door de oorlog en wacht een onzekere toekomst. Prinses Ashe, de enige nog levende troonopvolger, wordt lid van het verzet om haar land te bevrijden. Daarbij vindt ze een onverwachte metgezel in Vaan, een jonge man die zijn familie in de oorlog verloor. Samen met hun bondgenoten vechten ze voor de bevrijding van hun moederland.