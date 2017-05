Het minste wat je van de psychologische thriller Get Even kan zeggen, is dat de game boordevol mindfucks zit... Je wordt meegenomen voor een waanzinnige rollercoaster maar hebt geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is, tot de puzzelstukjes in mekaar vallen... De twee heren achter het mysterieuze verhaal vertellen je er alles over in deze behind the scenes-video.

Iain Sharkey en Stephen Long, ervaren schrijvers voor TV en theater, zijn echte experts in hun vak. Bandai Namco Entertainment Europe onthult vandaag een nieuwe video waarin hun werk aan de verhaallijn van Get Even aan bod komt.



Iain en Stephen weten hoe ze mensen moeten ontroeren en verwarren. “Eens we de basis hadden gelegd, hoefden we enkel nog het verlenen van informatie onder controle te houden om een intrigerend mysterie te creëren. Dit nam een groot deel van het proces in” aldus Stephen Long.

Iain Sharkey voegt daar het volgende aan toe: “Het idee om mensen doorheen een narratieve ervaring te loodsen is iets waar we ervaring bij hebben, met alle elementen die erbij komen kijken zoals het subtiel manipuleren van zaken om het gewenste effect te creëren. Ik kan niet wachten om spelers te laten ervaren hoe uniek Get Even is. Ik geloof er echt in dat Get Even iets nieuws en verfrissend kan voorschotelen. Er is een echt gevoel voor mysterie in diens DNA en het idee om de speler iets te laten ervaren zonder dat hij weet wat hem te wachten staat, is iets waar ik hoop dat mensen nog lang over zullen spreken na het spelen van de game.”