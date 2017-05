Bandai Namco brengt de One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition naar onze contreien. Niet alleen PlayStation 4- en pc-gamers zullen hiervan kunnen genieten, want ook de Nintendo Switch valt in de prijzen. Eerstgenoemde platformen krijgen de titel op 25 augustus, de Switch moet tot september op de release wachten.

One Piece blijft de ongeëvenaarde winnaar wat betreft verkochte manga en in dit nieuwe verhaal trekt de piratencrew van Straw Hat opnieuw op avontuur. Forgotten Island is in zicht en samen met hun nieuwe vriend, een mysterieuze wasbeer, worden ze door de Red Count gekidnapt. Klinkt alvast spannend en veelbelovend!