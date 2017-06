Vannacht was het op E3 2017, de beurt aan Sony om een persconferentie te geven. Dit deden ze door het figuurlijk nieuwe PS4- en PSVR-titels te laten regenen. Hierdoor kregen we tal van aankondigingstrailers en/of gameplay-trailers voor de kiezen. Hier stopte het echter niet, want nadien kondigde het bedrijf de westerse release voor het exclusieve No Heroes Allowed! VR aan.

Deze game, die bij dezelfde franchise als de PSP-titels, What Did I Do to Deserve This, My Lord? 1 & 2 uit 2007 en 2008 van ontwikkelaar Acquire hoort, is momenteel nog steeds in ontwikkeling. Dit door hetzelfde bedrijf als het eerste, maar deze keer wel in samenwerking met de Sony Interactive Entertainment Japan Studio.

No Heroes Allowed! VR is een real time strategie-spel, waarin je in de huid van de God of Destruction kruipt en samen met je mede personages Badman & Badmella, de wereld probeert te veroveren. Dit doe je door monster-legers te verzamelen en te onderhouden. Zij veroveren op hun beurt dan samen met jou, op een gigantisch speelbord, de wereld.

Hieronder enkele key-features: