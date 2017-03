In een Nintendo Switch Nindies Showcase-video, presenteerde Nintendo een aantal games die in ontwikkeling zijn.

Runner3 van Choise Provisions: In Runner3 vervolg je de avonturen van CommanderVideo uit BIT.TRIP RUNNER en Runner2. Spelers ontdekken quests, verschillende wegen, item-winkels, nieuwe Retro Challenges, nieuwe bewegingen, nieuwe dansmoves en een scala aan personages die het voor elkaar krijgen om de gekheid van Runner2 te evenaren. De game staat gepland voor dit najaar en zal exclusief lanceren voor de Nintendo Switch.

SteamWorld Dig 2 van Image & Form Games: In dit vervolg op het prijswinnende origineel moet je diep graven, schatten verdienen en een ondergrondse wereld ontdekken die vol met gevaar zit. De game staat gepland voor aankomende zomer.

Yooka-Laylee van Team17 en Playtonic Games: Verken enorme, prachtige werelden, ontmoet een reeks onvergetelijke figuren en verzamel een vrachtlading glimmende spulletjes met het duo Yooka (die groene) en Laylee (de bijdehante vleermuis met de grote neus). De buddy-duo platform-game komt snel naar de Nintendo Switch, met multiplayer-functies die perfect zijn voor het systeem.

Blaster Master Zero van Inti Creates: Dezelfde elementen die destijds een hit maakten van het originele Blaster Master zijn terug, inclusief de zijwaarts scrollende voertuiggevechten, top-down verkenningstochten en enorme sci-fi werelden. Daarnaast zullen er een aantal nieuwe, verbeterde gameplaymogelijkheden hun opwachting maken. De game, inclusief tweespelerstand en gastrollen van bekende personages, lanceert exclusief voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo 3DS-systemen op 9 maart.

Pocket Rumble van Chucklefish Games en Cardboard Robot Games: Dit diepgaande 2D-vechtspel laat spelers waar en wanneer ze maar willen een spannend potje knokken. De gevechten worden nog intenser dankzij de HD-trilfunctie: wanneer de speler wordt geraakt door een zwakke aanval, voelt dat heel anders dan wanneer ze een zware aanval te verduren krijgen. De game verschijnt in maart, exclusief voor de Nintendo Switch.

Flipping Death van Zoink Games: Welkom in Flatwood Peaks, een curieus stadje met een klein probleempje: de Dood is op vakantie. Speel als Penny en help de spoken met hun eigenaardige problemen in The Otherside. Dit puzzelavontuur komt later dit jaar uit voor de Nintendo Switch.

Mr. Shifty van tinyBuild: Teleporteer door kogelregens en overrompel vijanden bliksemsnel in dit nieuwe type actiespel. Mr. Shifty moet inbreken in ‘s werelds best beveiligde gebouwen, dus komt zijn vermogen om te teleporteren goed van pas. Shift door kogels, over grote afstand en wees overal tegelijk. Elk schot is dodelijk. Overleef op basis van je skills. De HD-trilfunctie laat spelers elke stoot, elk schot en elke botsing voelen. De game verschijnt in april als eerste op de Nintendo Switch.

WarGroove van Chucklefish Games: Dit turn-based strategiespel biedt zowel lokale als online** wedstrijden voor één tot vier spelers. De game zal later dit jaar verschijnen.

Stardew Valley van Chucklefish Gamesk en ConcernedApe: De Nintendo Switch wordt de eerste console die de nieuwe multiplayerfunctie van deze game ondersteunt. Deze platteland-RPG zonder einde is gepland voor komende zomer.

Shakedown Hawaii van vBlank: Dit 16-bits spirituele vervolg op het 8-bits Retro City Rampage wil twee keer zo goed zijn – vandaar dus twee keer zoveel bits. Shakedown Hawaii is een parodie op grote bedrijven en de bijbehorende witteboordencriminaliteit; van vergaderzalen naar de straten. Bouw een imperium, creëer monopolies en reclasseer de verwoestbare sandbox van het eiland. De game verschijnt als eerste op de Nintendo Switch in april.

Graceful Explosion Machine van Vertex Pop: Stuur de Graceful Explosion Machine (GEM) behendig door golven vijanden die je onder vuur kunt nemen met je overdreven krachtige wapenarsenaal. Dit zijwaarts bewegende arcade-schietspel ondersteunt de HD-trilfunctie, zodat spelers de exploderende machines écht kunnen voelen. Deze game is gepland voor een release in april.

Tumbleseed van aeiowu: Een klein zaadje beklimt een berg om zijn woonplaats te redden in deze op fysica gebaseerde puzzelgame. Meer dan 30 unieke upgrades helpen het zaadje uitdagingen en vijanden te overwinnen. De HD-trilfunctie laat spelers echt voelen hoe de zaadjes over het scherm bewegen. De game zal komende lente verschijnen, voor het eerst op de Nintendo Switch.

Overcooked: Special Edition van Team 17 en Ghost Town Games: In Overcooked moeten spelers zich een weg banen door diverse wrede en ongebruikelijke keukens om een chefkok te worden die is opgewassen tegen het oude, eetbare kwaad dat het land bedreigt. Speel in je eentje of neem deel aan klassieke, chaotische co-op-actie voor maximaal vier spelers in zowel de coöperatieve als competitieve challenge modes. De special edition bevat de originele game plus alle DLC. Dankzij ondersteuning van de HD-trilfunctie voelen spelers hoe hun messen de groentes in mootjes hakken en hoe de soep door de pan klotst. Overcooked: Special Edition komt later dit jaar uit.

The Escapists 2 van Team 17: Dit vervolg op de uiterst populaire Prison Escape-serie ondersteunt drop-in/drop-out co-op voor maximaal vier spelers***. In gevangenissen met verschillende verdiepingen kunnen spelers uit hoge ramen klimmen met aan elkaar gebonden lakens of andere manieren verzinnen om te ontsnappen. The Escapists 2 verschijnt later dit jaar.

GoNNER van Raw Fury en Art In Heart: GoNNER is een om scores draaiende platformer met automatisch samengestelde levels en elementen uit het roguelike-genre. GoNNER vertelt ook het verhaal over de vriendschap tussen Ikk, Death en een ruimtewalvis genaamd Sally. De consoleversie van de game verschijnt eerst op de Nintendo Switch. Aanvullende content die op maat is gesneden voor deze console verschijnt later dit jaar.

Kingdom: Two Crowns van Raw Fury: Heers over een koninkrijk van grens tot grens, of ga de wildernis in om zijn wonderen en verrassingen te ontdekken. Vandaag is aangekondigd dat het nu voor het eerst mogelijk is voor twee spelers om samen over een koninkrijk te heersen in co-op mode. Jullie keuzes brengen hoop - of wanhoop - naar jullie onderdanen. De game is gepland voor een release later dit jaar.

Dandara van Raw Fury en Long Hat House: Dandara is ontwaakt om de wereld opnieuw vorm te geven. In deze vreemde wereld vol maffe personages, is niets wat het lijkt. In deze bizarre, zwaartekracht-buigende wereld vol verborgen schoonheid, moet Dandara van oppervlak naar oppervlak springen om de orde te herstellen en sturing te bieden aan een richtingloze wereld. De game verschijnt komende zomer voor de Nintendo Switch met exclusieve mogelijkheden en functies, inclusief ondersteuning van de HD-trilfunctie.

Om toegang te krijgen tot de Nintendo eShop moet een systeem-update geïnstalleerd worden. Deze is vanaf releasedag beschikbaar. De systeem-update zal op de achtergrond gedownload worden, onderbreekt je gameplay niet, en is ontworpen om snel geïnstalleerd te worden.