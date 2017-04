Nintendo heeft vandaag meer bekendgemaakt over Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 en ARMS voor de Nintendo Switch, evenals Hey! PIKMIN, Ever Oasis en diverse nieuwe Kirby-games voor de verschillende Nintendo 3DS-systemen, tijdens een gloednieuwe Nintendo Direct. In de videopresentatie kwamen ook een aantal third-party games aan bod, waaronder Minecraft: Nintendo Switch Edition en Disgaea 5 Complete voor de Nintendo Switch, en Culdcept Revolt voor de Nintendo 3DS.

ARMS: in deze vechtgame kunnen vechters aan iedere uitrekbare arm wapens aanbrengen, die ARMS worden genoemd. Deze ARMS lopen uiteen van reguliere bokshandschoenen tot bijzondere wapens zoals boemerangs.

Splatoon 2: Salmon Run, een nieuwe coöpstand voor vier spelers, is voor het eerst te zien in Splatoon 2. Samen met vrienden kunnen spelers het opnemen tegen de zogenaamde Salmonieten, die volgens het Laboratorium voor Inktvisonderzoek misschien nog wel dodelijker zijn dan de Octarianen.

Mario Kart 8 Deluxe: wanneer Mario Kart 8 Deluxe op 28 april wordt uitgebracht, kunnen spelers al meteen aan de slag met meer coureurs, karts en circuits dan in enige andere Mario Kart-game.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers: de game komt op 26 mei uit voor de Nintendo Switch en bevat naast de klassieke personages twee nieuwe vechters: Evil Ryu en Violent Ken.

Project Mekuru (voorlopige titel): fans van actiegames voor meerdere spelers kunnen hun hart ophalen met Project Mekuru (voorlopige titel), dat deze zomer exclusief wordt uitgebracht in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch.

Minecraft: Nintendo Switch Edition: een van de populairste games aller tijden komt naar de Nintendo Switch.

Twee Sonics, twee stijlen: in 2017 sprinten er twee nieuwe Sonic-games naar de Nintendo Switch. Sonic Forces is een moderne Sonic-game in 3D, waarin spelers snelheidsrecords laten sneuvelen met de blauwe egel, om de boosaardige Eggman een halt toe te roepen. Sonic en een geheimzinnige, nieuwe bondgenoot bundelen hun krachten zodra Sonic Forces deze winter wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Sonic Mania komt deze zomer uit. De game heeft klassieke 2D-graphics en bevat een heleboel nieuwe levels, evenals klassieke levels uit eerdere games uit de Sonic the Hedgehog-serie.

Disgaea 5 Complete: Disgaea 5 Complete is de ultieme versie van de vijfde game in de RPG-serie.

Puyo Puyo Tetris: Een mix van twee klassieke puzzelgames. Deze puzzelgame voor vier spelers voor Nintendo Switch verschijnt op 27 april in de Nintendo eShop en ligt op 28 april in de winkels.

Rayman Legends: Definitive Edition: de adembenemende, bekroonde platformgame wordt later dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Fate/EXTELLA: The Umbral Star: deze game bevat speelbare personages uit meerdere Fate-games en drie compleet verschillende verhaallijnen.

Meer games op komst: in de zomer en de nazomer komen er twee nieuwe games van THQ Nordic uit voor de Nintendo Switch: Sine Mora EX en de RPG Battle Chasers: Nightwar. Daarnaast wordt NAMCO MUSEUM ook deze zomer uitgebracht. Later dit jaar volgt de release van PAYDAY 2, een coöpgame voor vier spelers.

Al deze games komen voor Switch maar in de presentatie krijg je ook heel wat games te zien voor Nintendo 3DS, zoals daar zijn Hey! PIKMIN, Team Kirby Clash Deluxe, Kirby’s Blowout Blast, Ever Oasis, Monster Hunter Stories, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Dr. Kawashima’s Duivelse Brain Training: Kun jij je blijven concentreren? en een pak anderen.