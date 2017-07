Het voordeel van zo 'oud' te zijn als ondergetekende? Dat je heel wat games uit lang vervlogen tijden kent, en kan herbeleven in een nieuw jasje. Dat is ook het geval met Night Trap... Night wat zeg je?

Night Trap is een interactieve filmvideogame, zoals er vroeger wel meer werden gemaakt, ontwikkeld door Digital Pictures en uitgebracht door SEGA in het gezegende jaar 1992.

In deze game werden/worden FMV-technieken gebruikt, net zoals dat bijvoorbeeld ook in de X-Files game uit 1998 het geval was. In Night Trap, dat binnenkort een re-release krijgt op zowel Xbox One als PlayStation 4, kruip je in de huid van een geheim agent die er voor moet zorgen dat een aantal tienermeisjes hun bezoek aan een mysterieus huis vol gevaren overleeft...

Je houdt als het ware de verschillende veiligheidscamera's in de gaten, luisters gesprekken af, laat valkuilen afgaan en doet er alles aan om de meisjes te helpen.