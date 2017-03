In 2013 vond NVIDIA GPU benchmarking opnieuw uit met FCAT, een gratis tool die gamers en reviewers niet alleen in staat stelden om FPS te testen maar ook de kwaliteit en soepelheid van de gameplay op alle GPUs op de meetlat te leggen. Deze tool wist de kleinste haperingen, framedrops, incorrecte snelheden en nog veel meer te detecteren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de beste GPU’s tegenwoordig niet alleen snel zijn maar ook voor soepele, vloeiende gameplay zorgen waardoor gamers een veel betere en genietbare spelervaring krijgen.

Vandaag, en opnieuw gratis, brengen we FCAT VR uit; deze tool laat gameontwikkelaars, hardware-fabrikanten en enthousiastelingen betrouwbaar de prestaties van Virtual Reality PC games testen. Snelle, soepele prestaties, voorkomen haperende, niet-reagerende gameplay, hetgeen kan leiden tot oogirritatie en ongemak. Hiervoor waren Virtual Reality testen aangewezen op algemene benchmarking tools, synthetische testen, en door hackers zelf verzonnen oplossingen, welke er niet in slaagden de werkelijke prestaties van GPUs in VR games te achterhalen. Met FCAT VR halen we de prestatiedata rechtstreeks uit de driverstatistieken, Event Tracing voor Windows (ETW), events voor Oculus Rift en SteamVR’s prestatie API data voor Vive om exacte data te generen op alle GPUs.

Met deze data kunnen FCAT VR gebruikers statistieken en data-analyses maken voor frametimes, framedrops en zo precies achterhalen wanneer haperingen, interpolatie en andere ervaringen met verschillende GPU’s plaatsvinden in de desbetreffende, geteste Virtual Reality game.

Deze tool is nu dus gratis te downloaden.