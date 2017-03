Hoe meer schade je aanricht, hoe meer panelen zullen breken in de arena en hoe makkelijker het dus wordt om te scoren. Elk paneel kan twee keer geraakt worden door de bal, de eerste keer om het paneel te activeren, de tweede om het te breken. Hoe langer de bal de grond niet raakt, hoe krachtiger deze wordt en hoe meer panelen je in één keer kan beschadigen. Je zal de mode kunnen spelen in de eigen playlist of in Private en Exhibition Matches.

Er worden ook nieuwe achievements en trophies toegevoegd, ook verse paints en trails en ook het vierde seizoen wordt afgetrapt, dus maak je borst maar al nat!