Warner Bros. Interactive Entertainment kondigt vandaag de Nemesis Forge aan, een nieuwe update van Middle-earth: Shadow of Mordor waarmee spelers hun beste Nemesis en volgeling uit Middle-earth: Shadow of Mordor mee kunnen nemen naar Middle-earth: Shadow of War zodra deze op 10 oktober 2017 wordt uitgebracht.

Middle-earth: Shadow of Mordor hebben spelers talloze persoonlijke en wraakzuchtige verhalen gemaakt door middel van de unieke vijanden en bondgenoten gegenereerd door het Nemesis-systeem. Met de Nemesis Forge krijgen deze verhalen een vervolg in Middle-earth: Shadow of War: de aartsnemesis van de terugkerende speler uit Middle-earth: Shadow of Mordor wordt geïmporteerd, terwijl de trouwste Ork-volgeling van een speler wordt vastgesteld die de speler kan helpen in het gevecht en de verdediging tegen de troepen van Sauron. De Nemesis Forge is nu ook verkrijgbaar voor Middle-earth: Shadow of Mordor op de Xbox One, PlayStation 4 en Steam.