Ook al verschenen er de voorbije weken, en verschijnen er de komende weken, een aantal triple A-titels, toch zijn het de 'kleintjes' die het hardst schijnen. Denken we maar aan titels als Little Nightmares, Blackwood Crossing, 2Dark of Timbleweed Park om er een paar aan te halen. We vermoeden nu al dat ook deze What Remains of Edith Finch zou kunnen blijven plakken...

In deze beklijvende titel spelen we als Edith, en trekken we het avontuur tegemoet in het kolossale landhuis van de familie Finch house. Edith is namelijk op zoek naar de waarheid, en de verhalen, achter de mysterieuze verdwijningen van haar familieleden. Blijkt namelijk dat zij, voorlopig en om de een of andere onverklaarbare reden, de laatste overlevende is.

Edith gaat op zoek naar antwoorden en door het achterhalen van de verhalen achter de verdwijning hoopt ze het mysterie te ontrafelen en... aan de vloek te ontsnappen.