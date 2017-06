Ubisoft wilde dit jaar uitpakken met allerlei diverse, gloednieuwe games en één van de meest mysterieuze in hun line-up is ongetwijfeld Transference.

Transference is een VR horrorgame die zich focust op het bovennatuurlijke, zoals je in onderstaande trailer kan zien. Elijah Woods maakt ook nog eens deel uit van het project, wat ons nog meer intrigeert! Veel gameplay of informatie zijn we verder nog niet te weten gekomen, behalve dat de game in de lente volgend jaar gelanceerd zal worden.