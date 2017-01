Een nieuw hoofdstuk in de geliefde RING-horrorfranchise. Een jonge vrouw is bezorgd om haar vriend nadat hij in de donkere cultuur duikt van een mysterieuze videotape die beweert de kijker ervan na zeven dagen te vermoorden. Om haar vriend te redden, riskeert ze haar eigen leven en doet zo een verschrikkelijke ontdekking: er is een ‘film in de film’ die nog nooit gezien werd...