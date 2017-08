Mooie line-up voor PlayStation Plus in september

Net als vorige maand mogen eigenaars van een PlayStation 4 in hun handen wrijven, want Sony maakte zopas bekend welke games we vanaf volgende week dinsdag kunnen downloaden als onderdeel van PlayStation Plus.

Vorige maand kregen we Just Cause 3 en Assassin's Creed Freedom Cry. In de maand september worden die toppers vervangen door enkele andere toppers, waaronder inFamous: Seconds Son en PlayStation VR-game RIGS: Mechanised Combat League.

Volgende games zijn beschikbaar vanaf dinsdag 5 september tot en met maandag 2 oktober:

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Child of Light (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS4 bonusgame - PS VR nodig)

That’s You (PS4 bonusgame)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)

We Are Doomed (PS Vita & PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)