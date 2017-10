Monsters en pompoenen in Gears of War 4's Halloween-update

Hoe zou het met The Coalition's Gears of War 4 zijn? Goed! De game krijgt er namelijk weer een update bij, en voegt er ook wat coole Halloween-features aan toe.

Volgende week mogen de Gears of War 4-fans en spelers zich opmaken voor de oktober-update. Deze bevat onder andere nieuwe mappen, een Halloween-event én Xbox One X-ondersteuning.

De mappen zijn Lift Apex en Fuel Depot. Deze laatste herkennen we uit Gears of War en Gears of War 2. Lift Apex, ook geïnspireerd door een eerder verschenen map, neemt ons mee naar een Imulsion Extraction Facility in het midden van de Serano-oceaan. Heb je een seizoenspas, dan kan je met deze nieuwe mappen aan de slag vanaf 23 oktober, heb je dat niet, dan moet je wachten tot 30 oktober.