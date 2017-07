Capcom heeft een gloednieuwe gameplay-video uitgebracht voor Monster Hunter: World. De video toont het verloop van één van de missies in deze komende titel. Tijdens de missie gaat de speler op jacht naar een reusachtig nieuw monster, Anjanath, in de weelderige, paradijselijke omgeving van het Ancient Forest.

In Monster Hunter: World moeten spelers als jagers verschillende missies ondernemen om monsters te slachten in een levend en ademend eco-systeem vol roofdieren… en prooi. De video toont enkele van de wezens die je kunt verwachten in de New World, het onlangs ontdekte continent waarin Monster Hunter: World zich afspeelt, inclusief de Great Jagras die een prooi met één hap kunnen verorberen, en een oude favoriet uit de Monster Hunter-serie: Rathalos.

Spelers kunnen diverse gereedschappen gebruiken om doeltreffender te jagen, zoals de slinger en Scoutfly. Door hun voordeel te doen met dergelijke voorwerpen kunnen jagers monsters in valstrikken lokken of zelfs tegen elkaar opstoken voor epische gevechten. Kan onze jager het gevecht overleven en de Anjanath slachten? Hij moet in elk geval een zorgvuldige keuze maken uit de 14 verschillende wapenklasses en een goede strategie verzinnen om de reusachtige vijand te vellen. Vergeet niet het camouflerende ghillie suit mee te nemen.