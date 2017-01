Micro Machines World Series behoudt de manische sociale gameplay van de klassieke serie, vernieuwd met verbluffende HD-visuals die je terugziet in de tuin, keuken, workshop en nog veel meer prachtige locaties met een reeks verbazingwekkende miniatuur auto’s.

Naast de klassieke gamemodi zoals Race en Elimination, introduceert Micro Machines World Series gloednieuwe Battle Arena's die je in staat stellen destructief te werk te gaan tegen vrienden of de AI. Ook kun je met Team Play samenwerken middels het gebruik van de unieke vaardigheden van jouw voertuigen in modi zoals ‘Capture the Flag’ en ‘King of the Hill’.