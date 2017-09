Madden NFL 18 krijgt coole NFL-seizoensstartvideo

Het is een jaarlijkse traditie: de Madden NFL-videospelletjes krijgen altijd een coole releasetrailer wanneer het echte NFL-seizoen op gang wordt gegooid/getrapt. Dat was gisteren het geval met de wedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en de New England Patriots. Die eindigde met 42-27 in het voordeel van de Chiefs, en dus mag bovenstaande video zeker niet in jullie nieuwsoverzicht ontbreken.

Het spel zelf is al even beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox One, maar deze traditie leverde in het verleden al schitterende trailers op. Vooral de 2015-editie is er eentje om te onthouden. Deze 'This is the Year'-video gooit enkele leuke citaten onze richting uit. Wanneer er zelfs enkele NBA-sterren op het toneel verschijnen, kan je van een geslaagde promotieactie spreken.