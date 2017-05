Rebellion gunt ons een eerste blik op de geupgrade visuals in een eerste trailer, getiteld “Who is Rogue Trooper?”. Het doel van deze trailer is om spelers, die niet bekend zijn met het personage, een snelcursus Rogue Trooper te geven.

Rogue Trooper Redux is momenteel in ontwikkeling voor pc, PS4, Nintendo Switch en Xbox One, en zou nog dit jaar moeten verschijnen.