Het personage werd al eerder aangekondigd door uitgever Warner Bros. Interactive Entertainment en ontwikkelaar NetherRealm. Maar nu zien we haar pas echt eens in actie.

Cheetah is een personage van DC Comics. Ze maakte voor het eerst haar opwachting in de Wonder Woman # 6 (vol.1)-strip uit het jaar 1943. Het personage heeft ondertussen vier incarnaties ondergaan, waaronder: The Golden Age Cheetah, de Silver Age, de Bronze Age,de Post-Crisis en de huidige Cheetah.

Toen archeologe Barbara Ann Minerva Wonder Woman verraadde, omdat ze de krachten van de goden kon krijgen. Wist ze niet dat er een vloek op rustte. Nu is ze gedoemd om door het leven te gaan in haar getransformeerde vorm. Cheetah zint op wraak. Daarvoor gebruikt ze haar oerkrachten om wraak te nemen op Wonder Woman.