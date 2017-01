Speler Fotm Hero vroeg zich af welk lekkers er oorspronkelijk voor Final Fantasy-fans in de steigers lag. Het antwoord is een reeks lineaire levels die aan de hand van enkele treinreizen met elkaar verbonden worden. Fotm Hero wist een volledig tweede continent te verkennen. Hoeveel inhoud van de verborgen maps net bedoeld was om ooit speelbaar te maken, zullen we nooit echt weten.

Final Fantasy XV onderging doorheen het ontwikkelproces een hoop tegenslag in de vorm van heroriënteringen en wijzigingen aan de regie. Het spel zag er oorspronkelijk waarschijnlijk dus helemaal anders uit dan wat het nu geworden is. Deze out-of-bounds glitch toont ons in ieder geval een deeltje van wat geweest had kunnen zijn.