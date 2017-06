Dontnod, ontwikkelaar van het succesvolle Life is Strange, heeft eindelijk beelden van hun volgende game online gegooid. Vampyr, zo heet dat spel, laat ons in de huid van Dr. Jonathan Reid kruipen. Hij heeft twee persoonlijkheden, en dat merk je al snel.

Hij is namelijk zowel een gerenommeerd dokter als een vampier. We schrijven 1918, de Spaanse griep woedt volop, en jij bent gekend om het redden van vele mensenlevens. De vraag die je jezelf telkens moet stellen: redden, of het bloed ervan opdrinken? Dit en andere dilemma's zal je in het Londen van begin twintigste eeuw moeten overwinnen.