Lekker crossen in MX vs ATV All Out

Een goede motorcrossgame, daar kijken wij al jaren naar uit. We krijgen wel elk jaar een of andere motorcrossgame geserveerd, maar daar zijn we meestal niet blij mee. Zal deze MX vs ATV All Out beter doen? Dat weten we pas in 2018!

Cross in het bos, plodder in de modder, snuif stof, race op het scherp van de snee, maak het publiek gek met waanzinnige jumps en... scheur als eerste over de meet. Motorcross is adrenaline, doet je hart sneller slaan en je bloed sneller stromen, toch wanneer je in het echt over het circuit scheurt.

Kunnen uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Rainbow dat gevoel overbrengen in onze gameroom met hun nieuwste MX vs ATV All Out? De game verschijnt in 2018 op pc, PS4 en Xbox One.

In MX vs ATV All Out krijg je de keuze uit motoren, ATVs en UTVs, krijg je een massieve open spelwereld geserveerd en neem je het op tegen andere racers in diverse spelmodi. Dankzij de nagelnieuwe Freestyle mode kan je dan weer strijden om de punten door waanzinnige stunts uit te halen. Genoeg van de single player? Neem het dan op tegen racers van vlees en bloed in de multiplayer spelmodi.