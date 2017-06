Er werden niet enkel nieuwe games aangekondigd tijdens Nintendo's presentatie, ook de downloadbare content van The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd in beeld gebracht.

Als je The Legend of Zelda: Breath of the Wild bezit, dan biedt de Expansion Pass je toegang tot drie nieuwe schatkisten, DLC Pack 1 'Master Trials' en DLC Pack 2 'Champions' Ballad' als ze gereleased worden.

Master Trials bevat Trial of the Sword, Master Mode, Hero's Path, Travel Medaillion, Korok Mask en acht nieuwe harnassen en is beschikbaar vanaf 30 juni.