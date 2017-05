Er is al heel wat inkt gevloeid rond de strijd tussen PlayStation en Xbox, en wie uiteindelijk als overwinnaar uit deze strijd der consoles zal komen. Dit gegeven bracht een aantal filmmakers op het idee om er een film rond te make, getiteld Console Wars: The Movie, en deze te laten funden via Kickstarter .

De makers maken meteen duidelijk dat Console Wars: The Movie een parodie is, gemaakt door fans en dat het een non-profit project is. Ook zullen er, uiteraard, personages uit diverse games aan bod komen, maar is er verder geen enkele (commerciële) link met de platformfabrikanten en platformhouders op zich.

Een van de drijvende krachten achter deze fanfilm is filmmaker en YouTuber Nick Sapwell.

In de hoofdrollen zien en horen we onder andere:

- Kratos (God of War, Playstation) - Conner Mckenzy

- Cole Magrath (Infamous, Playstation) - Nick Sapwell (Looking for replacement)

- Sweet Tooth (Twisted Metal, Playstation) - Daniel Hanekom

- Colonel Radec (Killzone, Playstation) - Joe Williams

- Calypso (Twisted Metal, Playstation) - Cameron Hill

- Zeus (God of War, Playstation) - Liam Gooding

- Master Chief (HALO, XBOX) - Alex Baldwin (Body Actor), Ari Papachristou (Voice)

- Marcus Fenix (Gears of War, XBOX) - (Casting in Progress)

- The Hero of Oakvale (Fable, XBOX) - Tom Steckler

- Nick Ramos (Dead Rising, XBOX) - (Casting in Progress)

- Cortana (HALO, XBOX) - Snow Jewell