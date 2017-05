In deze titel is het de bedoeling dat je probeert om Mars te koloniseren. Simpel is dit echter niet, want door het verraderlijk landschap en het schaars aantal hulpmiddelen kan je al snel in de problemen komen.

Surviving Mars zal ergens in 2018 verschijnen voor PC, Mac, Linux, PlayStation 4 en Xbox One. Check zeker de aankondigingstrailer en/of de officiële website voor meer informatie.