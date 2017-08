Ontwikkelaar Fullbright verrast vriend en vijand met het knappe Tacoma. De titel van de game is gelijk aan de naam van het ruimtestation, eveneens Tacoma dus, dat ons speelterrein is. In de game kruipen we in de huid van Amy. Zij kreeg de opdracht de AI te recuperen van het verlaten ruimtestation, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan...

Tacoma is dan ook een narratief avontuur dat ons dus meeneemt naar het jaar 2088, en dit aan boord van een op het eerste zicht verlaten ruimtestation, genaamd Tacoma.