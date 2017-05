Op 6 juni zullen spelers voor het eerst in vijftien jaar terugkeren naar het legendarische eiland Vvardenfell om de thuis van de Dark Elves in The Elder Scrolls Online: Morrowind te herontdekken.

Fans verlangden naar een volgende epische Elder Scrolls-saga en een kans om hun favoriete plek in Morrowind opnieuw te bezoeken. ESO: Morrowind voorziet deze gelegenheid van nieuwe avonturen en verhalen die zich 700 jaar voor de gebeurtenissen uit The Elder Scrolls III: Morrowind afspelen. Deze nieuwe video deelt de nostalgie van TESIII: Morrowind en geeft een zicht op wat er komen zal in ESO: Morrowind.

Hoe je Vvardenfell verkent en welke soort held je wordt, ligt volledig in jouw handen. The Elder Scrolls Online: Morrowind blijft de keuzevrijheid ondersteunen die in alle Elder Scrolls-games te vinden is, van TESIII: Morrowind tot TESV: Skyrim. Speel zoals je zelf wil, hoe je het wilt en met wie je wil.



Speel alleen en wordt de machtige redder van Morrowind of bundel krachten met vrienden doorheen gekende locaties zoals de Ashlands, Tel Mora, of de Bitter Coast. Creëer een Warden, de nieuwe klasse, om jouw Elder Scrolls-avontuur opnieuw te starten en de vernietigende natuurgebaseerde magie te ontketenen of breng jouw veteraan-personage uit andere landen en zet jouw reis verder doorheen Tamriel.