The Journey werd in FIFA 17 geïntroduceerd en EA maakte tijdens hun persconferentie bekend dat de verhaalmodus ook in de nieuwe FIFA te spelen zal zijn.

In The Journey in FIFA 17 speelde je als Alex Hunter en ook in FIFA 18 ga je met dezelfde voetballer aan de slag. Je volgt de carrière van de fictieve Britse speler, al is het niet bekend of er een voortzetting komt van de spelvoortgang in FIFA 17.