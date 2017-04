Ook op PlayStation 4 mogen we het duo verwachten. Opnieuw in een HD-jasje, dus nieuwe games mogen we op onze buik schrijven. Zowel Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II als Jak 3 zullen later dit jaar als downloadbare games aangeboden worden in de PlayStation Store. Dat is niet alles, want ook Jak X: Combat Racing wordt voor de allereerste keer in een HD-jasje gestoken.