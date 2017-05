NetherRealm Studios en Warner Bros. Interactive Entertainment kondigen aan dat zij vanaf vandaag, en naar aanleiding van de release van de film Wonder Woman in Injustice 2 zullen uitpakken met speciale in-game events.

Het eerste event, getiteld “To End All Wars,” biedt spelers de mogelijkheid Wonder Woman’s gear vrij te spelen in de consoleversie van Injustice 2, en dat vanaf vandaag. Zij die de mobiele versie spelen, moeten nog even wachten tot morgen, en maken vanaf dan kans op twee gloednieuwe Wonder Woman character cards gebaseerd op de film.

Om dit alles extra in de kijker te plaatsen, serveren beide partijen ons ook een video.