Absolution, het derde DLC pack voor Call of Duty: Infinite Warfare, is nu verkrijgbaar op het PlayStation Network van PlayStation 4.

Absolution levert vier nieuwe, gevarieerde multiplayer maps die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de diverse speelstijlen die in de game mogelijk zijn. Het DLC pack bevat ook de co-op mode “Attack of the Radioactive Thing!” met actrice Cassandra Peterson als Elvira in een jaren ’50-stijl Creature Feature zombie-ervaring.

Attack of the Radioactive Thing! is het volgende hoofdstuk in het zombieverhaal van Call of Duty: Infinite Warfare. Het draait opnieuw om Willard Wyler, de genadeloze filmregisseur en schurk met de stem en voorkomen van Paul Reubens (Pee-wee’s Big Holiday, Gotham). Wyler heeft de vier helden opgesloten in een gloednieuwe horrorfilm in de stijl van de klassieke Creature Feature-films uit de jaren ’50. Spelers moeten het opnemen tegen een nieuwe reeks zombievijanden in een verwoeste kustplaats waar een wetenschappelijk experiment van de regering de inwoners heeft veranderd in bloeddorstige zombies – en ook nog eens een nieuwe biologische dreiging heeft ontketend.

Gelukkig krijgen spelers hulp van horrorfilmicoon Elvira, met de stem en het voorkomen van Cassandra Peterson (Elvira: Mistress of the Dark, Elvira’s Movie Macabre). Zij helpt spelers overleven en geeft ze tips en zijmissies in haar unieke Elvira-stijl. De geliefde zombie-actie van Call of Duty wordt verrijkt met nieuwe wapens, traps en meer. Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) als "the Scientist;" Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) als "the Rebel;" Jay Pharoah (White Famous, Saturday Night Live) als "the Soldier;" en Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Pizza Mind) als "the School Girl," keren allemaal terug in deze gloednieuwe ervaring binnen het doorlopende verhaal.



Naast Attack of the Radioactive Thing! levert Absolution vier nieuwe multiplayer maps:

Bermuda

Een sloppenwijk die is gebouwd rondom de resten van een vergaan schip. Bermuda laat spelers bukken, duiken en langs muren bewegen, van de vismarkt naar de vuurtoren, in een kleine tot gemiddeld grote map die door water en zandstormen is verweerd.

Permafrost

Permafrost stuurt spelers naar de bevroren skyline van een stad, waar ze hun aanvallen op de grond moeten plannen langs drie hoofdbanen. In deze kleine map verplaatsen spelers zich vanaf de straat naar het treinstation, de zwerverstad en het vervallen theater.

Fore

Het enige kleine op de grote map Fore is de mini-golfbaan waar de spelers op vechten. Fore biedt volop visuele variatie. Het ene moment bevinden spelers zich in magische wouden, het volgende staan ze op een reusachtig waterijsje, of hoog bovenop de kasteelmuren.

Ember

Ember speelt in een oud kasteeldorpje waarin de oude omgeving is verrijkt met moderne technologie. Deze remake van de klassieke map Resistance uit Modern Warfare® 3 bevat onder andere lava, galgen en een martelkamer, waar spelers maar beter dicht bij hun teamgenoten kunnen blijven.