Uitgever IMGN.PRO en ontwikkelaar Telepaths’ Tree melden dat hun Horror game, Inner Chains sinds vandaag verkrijgbaar is via Steam . Om dit te vieren maakten zij een angstaanjagende launch trailer.

Inner Chains stuurt spelers op een reis naar een donkere biomechanische wereld met de naam de Last Hope oftewel de laatste hoop. Al snel merk je echter dat niets is wat het lijkt en tracht je te achterhalen welke rol jij hierin speelt. Dit doe je door het op te nemen tegen vijandige fauna en flora, je eigen zwaktes te overwinnen en deze mystieke plaats te verkennen. Om te overleven op deze donkere plaats zal je tevens: goed uit je doppen moeten kijken, logisch moeten nadenken, snelle reflexen moeten hebben, goed moeten kunnen mikken en leren om je omgeving in je voordeel te gebruiken.

Verder bevat het spel: