Een van de belangrijkste quotes uit de YouTube Red Originals-film is "This is going to be the greatest esports story ever told, and not just because stories about esports are inherently inaccessible and unappealing".

Wanneer een eeuwige optimist (Dan Avidan) en een nutteloze, euhm nietsnut, (Arin Hanson) besluiten een esports-team samen te stellen, bestaande uit een stelletje misfits om deel te nemen aan het esports-toernooit van het jaar, dan kan er van alles gebeuren...

Deze nieuwe esports-comedy geproduced door Community's Dan Harmon verschijnt 30 augustus. De hoofdrollen zijn voor Game Grumps-personalities Arin Hanson en Dan Avidan, en developed door YouTube-sterren Michele Morrow en Jesse Cox.