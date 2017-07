Niet alleen Call of Duty neemt ons mee naar de verwoestende periode van Wereldoorlog Twee maar ook deze Hell Let Loose. Al pakt deze laatste het een ietsje anders aan.

Hell Let Loose is momenteel in ontwikkeling bij Black Matter, draait op de Unreal Engine 4 en verschijnt volgend jaar via Steam exclusief op pc.

Hell Let Loose legt de focus op samenwerking en communicatie tussen de spelers, en zet zwaar in op authenticiteit. Dat zal je onder andere merken aan de wapens, voertuigen, kledij en omgevingen.

Wil je overleven in de strijd; dan is samenwerking en communicatie een absolut must zegt het team.