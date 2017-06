In plaats van het kopen van de meeste straten en het verzamelen van het meeste geld, zullen spelers in deze versie, levels moeten voltooien, muntjes moeten verzamelen, legendarische eindbazen -zoals bijvoorbeeld Bowser- moeten verslaan en de ingezamelde power-ups moeten gebruiken om zo de overwinning te behalen. Aan het begin van het spel zal je kunnen kiezen uit Mario, Donkey Kong, Princess Peach en Yoshi als speelstukken. Buiten downloadbare content zullen spelers ook de mogelijkheid krijgen om nadien extra pionnetjes aan te kopen; zoals Luigi, Boo, Rosalina, Wario en Diddy Kong.

Hoe het volledige concept in zijn werk gaat, leggen de makers je graag uit in bovenstaand filmpje. Of deze editie bij ons gaat verschijnen is nog maar de vraag. We hopen alvast van wel!