Wie arachnafobie heeft en dus bang is voor spinnen, klikt het best op het kruisje van zijn internetbrowser. Warner Bros. publiceerde namelijk een trailer waarin enkele spinnetjes te zien zijn.

In Middle-earth: Shadow of War kom je net zoals in de voorganger tal van vijanden tegen. Niet enkel de lelijkste Uruks en Goblins stelen de show, ook tal van andere vijanden zal je tegen het lijf lopen. Daarbij horen ook spinachtigen zoals Shelob, waarvan nu een aankondigingstrailer werd gepubliceerd.

Veel kijkplezier!