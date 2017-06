Ghost Games, een studio van Electronic Arts, kondigt Need for Speed Payback officiaal met een razendsnelle trailer boordevol actie, spanning en sensatie.

Dit explosieve nieuwe Need for Speed-avontuur zit boordevol intense heist-missies, races op het scherpst van de snee, spannende politie-achtervolgingen en epische momenten. Daarbovenop krijg je ook te maken met een boeiende verhaallijn waarin verraad en wraak centraal staan.

Met Need for Speed Payback hoef je niet meer alleen maar als eerste over de eindstreep te komen om te bewijzen dat je de beste racepiloot bent: je moet de perfecte wagen bouwen, achter het stuur kruipen en je racedromen uit laten komen.

In dit spel, dat zich afspeelt in de onderwereld van Fortune Valley, speel je drie afzonderlijke personages die worden verenigd door een zoektocht naar wraak op The House, een misdaadkartel dat heerst over de casino's, criminelen en politie in de stad. Ze spelen diverse uitdagingen en evenementen als Tyler, de Racer; Mac, de Showman; en Jess, de Wheelman om het respect van de onderwereld te verdienen.

Dankzij de vergaande aanpassingsmogelijkheden van de serie kunnen spelers hun eigen persoonlijke wagen maken of uren spenderen aan het vinden van een verlaten wrak om daar een supercar van te maken. Daarna kunnen ze het uiterste uit hun wagens halen en geld op hun eigen prestaties inzetten om hun winst te verveelvoudigen, of juist alles kwijt te raken.

Spelers die het spel pre-orderen, ontvangen het Need for Speed Payback Platinum Car Pack en krijgen na de release direct toegang tot vijf unieke aangepaste en getunede iconische wagens, allemaal met de exclusieve Platinum Blue Tire Smoke. Het Car Pack bevat:

* Nissan 350Z 2008

• Chevrolet Camaro SS 1967

• Dodge Charger R/T 1969

• Ford F-150 Raptor 2016

• Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Coureurs die een voorsprong op de concurrentie willen nemen kunnen met de Need for Speed Payback Deluxe Edition maximaal drie dagen eerder toegang tot het volledige spel krijgen, inclusief exclusieve accessoires zoals het Deluxe Edition-nummerbord en de NOS-kleur, in-game kortingen, reputatiebonussen, alles wat het Platinum Car Pack te bieden heeft, en nog veel meer.