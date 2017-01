De multiplayer hovercraft arena shooter, Crash Force van ontwikkelaar Ascanio Entertainment, is sinds een aantal dagen beschikbaar via Steam Early Access. Dit is wel zeer opmerkelijk, want normaal komt het spel pas uit in april voor Xbox One en pc. Spelers die deze shooter graag op de console willen spelen, zullen dus nog even moeten wachten.

In deze actierijke titel is het de bedoeling dat je op klassen gebaseerde voertuigen bestuurt. Deze zal je later verder kunnen aanpassen naar eigen smaak. Dit door bepaalde zaken te upgraden via het upgrade tree-systeem. Elke individuele klasse heeft op zijn beurt ook nog eens unieke power-ups die je zal kunnen unlocken tijdens de gevechten.

Qua spelmodi heeft Crash Force ook veel in zijn mars, want je zal kunnen kiezen uit spelmodi als Team Showdown, Capture the Flag en Control the Nest. Deze gevechten zullen altijd 6-tegen-6 zijn. Wil je deze leuke titel graag eens spelen, neem dan zeker eens een kijkje via deze link.