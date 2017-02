Om de nakende launch van Ghost Recon Wildlands extra in de verf te zetten pakt Ubisoft uit met een genadeloze live action-trailer. Niet zomaar een live action-trailer trouwens, maar eentje in een regie van niemand minder dan John McTiernan (Die Hard, Predator).

In deze live action-trailer vergezellen we de Ghosts op hun eerste missie in Bolivia waar ze alles in het werk zullen stellen om het beruchte San Blanca-kartel van de aardbodem te vegen.

“Ruthless” vertelt het verhaal vanuit het standpunt van de Ghosts. Elitestrijders die er alles aan doen om ongezien hun missie tot een goed einde te brengen en het recht te doen zegevieren.

De open bèta van Ghost Recon Wildlands is trouwens ook live, dus je kan het zelf allemaal gratis aan den lijve ondervinden.