Dat games goed zijn voor het oefenen en finetunen van je reflexen, daar zijn al ettelijke studies over geweest. Toch wilde Jon Matthis dit wat concreter maken door via een tracking tool zijn oog- en pupilbewegingen vast te leggen tijdens een Overwatch-match.

“Mensen zijn heel visuele dieren, maar we krijgen alleen hoogkwalitatieve visuele informatie binnen via een kleine zone van onze retina. Het neemt fysiek maar 1% van je visuele veld in, maar zorgt er wel voor dat ruwweg 50% van je cortex gewijd is aan het absorberen en verwerken van informatie,” zo legde Matthis uit op Reddit. “Dat betekent dat een groot deel van de menselijke overlevingsstrategie draait om snel en accuraat onze fovea te richten op de delen in de wereld dat informatie bevat die essentieel is om een taak te vervullen.” (Bijvoorbeeld het afmaken van een vijandige speler in Overwatch dus.)

In de video zien we dat maar een klein gebied van het scherm in de gaten gehouden wordt, wat niet eens zo gek onlogisch is. Met het personage Roadhog probeer je tegenstanders te “hooken” die ver weg zijn, dus tuur je sowieso al wat meer in de verte - bijna een tunnelvisie.