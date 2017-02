Kusielczuk trapte zijn project af op 28 mei 2014 en doorheen de jaren wist hij enkele serieus zware titels te overbruggen. Om Mircale Piano Teachin System - een soort educatieve kindertitel om piano te leren - had de man 91 uren nodig (en kon hij nadien nog op de piano tokkelen ook!). Andere titels die bloed, zweet en tranen hebben gekost? 39 uren in Championship Pool, 37,5 uren in Ikari Warriors en meer dan 16 uren in Q*Bert.

Al die tijd heeft de Mexicaanse Pool zijn speelsessies uitgezonden via Twitch. "Ik was als een kind met het idee om een berg te beklimmen zonder echt nagedacht te hebben over de mogelijke gevolgen. Dus ging ik er compleet voor. Wanneer ik bij de 50ste titel was aanbeland, besefte ik pas dat m'n project jaren zou duren", zo liet Kusielczuk optekenen in een interview. Op 26 februari zal hij zijn laatste speelsessie streamen.

De volledige lijst, inclusief zijn bevindingen qua moeilijkheidsgraad per titel, kan je hier terugvinden. 't Is de moeite!