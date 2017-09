Ga mee op verkenning in de wereld van Outcast: Second Contact

Bigben en de studio Appeal hebben enkele voorbeeldvideo’s vrijgegeven die de diepgang illustreren van Adelpha, een van de eerste open 3D-werelden in de geschiedenis van de videogames. Deze wereld wordt opnieuw tot leven gewekt in de remake Outcast - Second Contact.

Outcast - Second Contact verplaatst de speler naar Adelpha, een uitgestrekte open wereld om te verkennen en de woonplaats van een oude buitenaardse beschaving, de Talans. Deze video toont een stukje van de gameplay in Outcast – Second Contact en de diepgang van de unieke wereld die aan alle kanten uitdaagt om verkend te worden. Heilige portalen, genaamd Daoka’s, laten je vanaf het begin van de game al vrijelijk reizen naar de vier hoeken van Adelpha, om te zoeken naar je crewgenoten en de verloren buitenaardse sonde.

Om in je missie te slagen en honderden zijmissies te voltooien, moet je het vertrouwen van de plaatselijke bevolking zien te winnen. Praat met de mensen, onderhandel met rijke koopmannen, help onderdrukte boeren, versla gevaarlijke roofdieren en onderga zelfs een mystiek ritueel met de machtige Shamaz-priesters van Adelpha. Elke Talan heeft een unieke geschiedenis en persoonlijkheid.

In Outcast – Second Contact verken je een groot aantal regio’s en landschappen die uiteenlopen van de dorre vlaktes van Motazaar tot de besneeuwde landen van Ranzaar. De wereld Adelpha is je speelplaats.