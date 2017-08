Stories breiden de ICONS-ervaring uit en geven spelers de kans om drie unieke versies van een aantal van de beroemdste spelers aller tijden te vinden voor hun FUT-selecties. Ook heeft EA SPORTS vandaag aangekondigd dat de legendarische Ronaldinho als ICON beschikbaar zal zijn. Hij voegt zich bij eerder onthulde ICONS zoals Pelé, Ronaldo Nazário, Thierry Henry, Lev Yashin en Diego Maradona, maar ook bij andere sterren zoals Rui Costa, Patrick Vieira, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp en vele anderen die gisteren werden onthuld.

Ronaldinho’s ICON Stories lichten drie afzonderlijke punten in zijn carrière uit: Ronaldinho in 2002 toen hij bij Paris St. Germain speelde en op het punt stond de FIFA World Cup Korea/Japan 2002 voor Brazilië te winnen; Ronaldinho in 2010, toen hij Milan de titel bezorgde in zijn laatste seizoen bij de club; en Ronaldinho in zijn beste tijd: een versie uit 2004 toen hij domineerde in La Liga en FIFA Wereldvoetballer van het jaar werd.

Elke ICONS Story heeft zijn eigen unieke statistieken, zodat spelers variaties van elke legendarische speler kunnen ontdekken en de kans krijgen om de selectie van hun dromen te bouwen. Met verschillende ICONS Stories op verschillende posities op het veld kunnen spelers echt historische selecties maken met een aantal van de beste spelers aller tijden.

In de FUT LIVE-stream werden ook nieuwe features van Ultimate Team onthuld: Squad Battles, Champions Channel en doelstellingen. Lees hier meer over de nieuwe features.

Tijdens de show werd ook voor het eerst in het openbaar gameplay van FIFA 18 getoond op PlayStation 4 en Nintendo Switch. Real Madrid C.F.- spelers streden tegen elkaar op de PS4.

Wie de Ronaldo Edition** van FIFA 18 op de PlayStation 4, Xbox One of PC pre-ordert, krijgt 3 dagen eerder toegang en extra FUT-content**, inclusief tot 20 Jumbo Premium Goud-pakketten (1 per week gedurende 20 achtereenvolgende weken), acht Special Edition FIFA Ultimate Team™-tenues ontworpen door artiesten van de FIFA 18-soundtrack en een Christiano Ronaldo-leenspeler voor vijf FUT-wedstrijden.

FIFA 18-fans kunnen de volledige game al voor de release bemachtigen, en eigenaars van de Ronaldo Edition en ICON EDITION** krijgen 3 dagen eerder toegang, waardoor ze op dinsdag 26 september al kunnen spelen. EA Access- en Origin Access-leden kunnen vanaf donderdag 21 september als onderdeel van de EA Access en Origin Access Play First-proefversie*** tot 10 uur van de game genieten.