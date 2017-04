Na Rocket League is op 9 mei de beurt aan Forza Horizon 3 om eens een Hot Wheels uitbreiding te krijgen. Dit kondigde Microsoft Studios in een trailer en enkele screenshots aan.

In deze uitbreiding reis jeeen eilandengroep aan de kust van Australië. Deze eilanden zijn op hun beurt dan weer verbonden door de iconische Hot Wheels-stunt trajecten, die je nog eens afzonderlijk zal kunnen aanpassen in de nieuwe feature, Stunt Swap.

Buiten dit zullen spelers ook kunnen genieten van 28 nieuwe Xbox Live Achievements, tien extra auto’s -waaronder de Twin Mill, de Rip Rod en de Bone Shaker-, de uitgebreide campagne- en multiplayer-modus. Voor wie geen season pass heeft maar graag al deze content in zijn/haar bezit wil hebben, zal ongeveer €19.99 moeten neertellen.

Last but not least krijgen de fans op 8 mei om 22u een exclusieve blik op alle content aan de hand van een livestream.

Alle details weten? Surf dan snel naar Xbox Wire.