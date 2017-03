Geholpen door zijn herwonnen geloof in het mensdom en geïnspireerd door de onzelfzuchtige daden van Superman, werft Bruce Wayne (Batman) zijn nieuwe kompaan Diana Prince (Wonder Woman) aan om een nog grotere vijand onder ogen te komen.

Batman en Wonder Woman werken snel samen om meer rekruten te krijgen voor deze strijd. Maar ondanks deze superhelden, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg en The Flash, is het misschien al te laat om de aarde te redden van een grootse aanval.