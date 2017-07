Gisteren verscheen de langverwachte geremasterde versie van Final Fantasy XII: The Zodiac Age voor PS4 en hierdoor kreeg deze titel een launch trailer. Onder het motto, op een been kun je niet staan, krijgen we van Square Enix een tweede launch trailer cadeau.

In deze tweede trailer, van iets meer als vier minuten, komen we meer te weten over de oorlog die woedt in Ivalice. Of de personages uit deze game iets aan deze oorlog zullen kunnen doen, ontdek je in Final Fantasy XII: The Zodiac Age.