Minecraft blijft na al die jaren verbazen. Terwijl ik wacht op een nieuwe en onderhoudende MMO komt een team aan modders aandraven met Wynncraft , een MMO compleet gemaakt in Minecraft, inclusief quests, bosses, dungeons, steden, etc...

Het team heeft er ondertussen al vier jaren aan full-time werk op zitten en hopen met de verkoop van in-game items de servers en geleverde arbeid te bekostigen. De wereld is in ieder geval reusachtig en de eerste gameplay feedback klinkt alvast positief. Het is free-to-play, al moet je natuurlijk wel Minecraft in je bezit hebben. Meer details kan je op de officiële website terugvinden.