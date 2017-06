SPOILER-alert - Morgen is de nieuwste DLC, Episode Prompto, voor Final Fantasy XV uit, maar in sommige regio’s kunnen gebruikers hier sinds vandaag al van genieten. Bij het uitspelen van deze uitbreiding worden spelers getrakteerd op een teaser voor Episode Ignis.

In dit vrij donkere en vooral dramatische voorsmaakje zien we dat Ignis gevangen genomen is door Niflheim Magitek-soldaten, geleid door Ardyn Izunia. Op het einde van deze trailer komen we ook te weten dat Episode Ignis ergens in december van dit jaar zal gaan verschijnen voor PS4 en Xbox One.

De makers kwamen vandaag tevens met een extra patch op de proppen. In deze update voegden de makers onder andere de Regalia Type-D, waarmee je offroad kan, aan de game toe. Bestandsgrootte? 8,65 gigabyte.