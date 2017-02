Met de launch van Horizon Zero Dawn volgende week, legt ontwikkelaar Guerrilla Games de lat meteen zeer hoog voor de concurrentie. De game wordt nu al door de diverse vakmedia, meer dan terecht, de hemel ingeprezen en afgaande op de release voor 2017 die ons al bekend zijn, stellen we ons de vraag wie de concurrentie durft of kan aangaan met deze epische game.